Colpi ai bancomat in tutta Italia, arresti anche in Franciacorta

(red.) Nessun colpo da parte di quel gruppo criminale in provincia di Brescia, ma i carabinieri hanno raggiunto anche la Franciacorta per arrestare uno dei componenti di quella banda. Si parla di un gruppo di malviventi che hanno colpito bancomat e postamat usando esplosivi tra le province di Firenze, Pisa, La Spezia e Massa Carrara per un incasso di 250 mila euro. Sono stati i carabinieri di Treviso e Lucca a sgominare la banda, mobilitando i colleghi di Brescia che hanno raggiunto Gussago dove sono scattati due arresti.

Si tratta di un 36enne componente della banda e della compagna 32enne che non c’entra nulla con il gruppo criminale, ma deve scontare una condanna a 6 anni e quattro mesi di reclusione per i furti commessi ai danni delle case per anziani dal 2014 al 2017 tra le province di Udine e Padova. La banda che colpiva bancomat e postamat agiva contando anche sull’impiego di garage e alloggi. I componenti sono accusati a vario titolo di furto aggravato, riciclaggio, detenzione e porto d’armi da fuoco ed esplosivo.