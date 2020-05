Brescia, minacciato con un coltello consegna la cassa acustica

(red.) La zona delle periferie di Brescia tra San Polo e Sanpolino rischia di essere terreno sempre più favorito per i malviventi. Dopo l’episodio di sabato scorso 23 maggio, nel momento in cui alcuni ragazzini erano stati rapinati delle loro biciclette da una baby gang, poi rintracciata, nelle ore precedenti a venerdì 29 è andato in scena un nuovo episodio.

Un ragazzino di 15 anni si trovava nei giardini pubblici intorno alla torre Tintoretto quando si è sentito avvicinare da un altro quasi coetaneo, appena maggiorenne, che gli ha puntato una lama da 30 centimetri. L’aggressore, infatti, voleva la cassa acustica bluetooth che l’altro stava usando per ascoltare la musica attraverso il cellulare.

La vittima, impaurita, non ha potuto fare altro che consegnare il dispositivo del valore di 250 euro. Dopo quella situazione il minorenne, tramite i genitori, ha denunciato l’episodio alla Polizia Locale di Brescia che ha raggiunto l’abitazione del neo maggiorenne e dove c’erano la cassa e il coltello. E’ stato arrestato per rapina aggravata.