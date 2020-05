Lonato, minaccia cassiera e rapina market: 23enne arrestato

(red.) La scorsa domenica 24 maggio un ragazzo di 23 anni brasiliano è finito nei guai a Lonato del Garda, nel bresciano, dopo aver commesso una rapina armata ai danni di un supermercato. Il giovane bandito solitario si era presentato con un coltello a serramanico e una pistola (finta) minacciando una cassiera. Questa, scioccata da quanto le stava accadendo, non aveva potuto fare altro che consegnare i soldi in cassa al malvivente.

Ma la fuga del ladro è durata poco. Dal punto vendita, infatti, era partito l’allarme mobilitando i carabinieri della compagnia di Desenzano. I militari hanno individuato il giovane con addosso ancora le armi e il bottino appena prelevato in modo illecito. Per lui sono scattate le manette per rapina aggravata, porto d’armi e oggetti atti ad offendere. Dopo l’arresto il 23enne è comparso in tribunale il giorno successivo per la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere.