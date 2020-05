Brescia, rapina coetanei in piazza Brusato. Arrestato 17enne

(red.) Non ancora maggiorenne e già un criminale. Nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, i carabinieri della compagnia di Brescia hanno raggiunto un’abitazione per notificare un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 17enne che abita con i genitori. Sarebbe stato lui, secondo l’accusa, l’autore di due rapine commessi ai danni di coetanei e adolescenti in piazza Tebaldo Brusato, nel cuore di Brescia, a due passi dalla sede del comando provinciale dei carabinieri.

Gli episodi si erano consumati lo scorso 18 e 19 gennaio quando il 17enne avrebbe avvicinato le sue vittime per poi minacciarle e facendosi dare soldi e qualche oggetto di valore. Gli stessi destinatari dei suoi atteggiamenti criminali, però, avevano trovato il coraggio di denunciarlo alle forze dell’ordine.

Analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e incrociandole con le testimonianze, si è individuato il 17enne. Raggiunto ieri a casa da un’ordinanza firmata dalla procura dei minori, dovrà restare nell’abitazione e potrà farsi sentire dai militari.