Scippa anziana poi rischia di annegare: salvato e arrestato

(red.) Nei giorni scorsi, gli agenti della Questura di Brescia sono intervenuti dopo uno scippo, individuando il soggetto e riuscendo ad arrestarlo. Il tutto è accaduto nella zona nord-ovest della città: un’anziana signora ha subito un furto con strappo da parte di un uomo vestito con abiti scuri e fuggito a bordo di una biciletta nera. Arrivata la segnalazione alla sala operativa, gli agenti si sono messi subito alla ricerca del soggetto individuandolo all’interno dell’area ex Ideal Clima. L’uomo, sentendosi osservato, si è dato immediatamente alla fuga tra i fabbricati abbandonati, venendo inseguito dai poliziotti.

Durante la fuga, dopo aver gettato a terra un involucro trasparente, verificatosi poi contente 3 grammi di eroina, l’uomo, nel tentativo di guadagnarsi l’impunità, è precipitato all’interno di una grande cisterna interrata, profonda più di 3 metri, colma di acqua putrida nascosta tra la vegetazione. Stava rischiando di annegare, ma un poliziotto, senza curarsi del pericolo e della situazione creatasi, si è gettato in acqua per salvarlo. Il fuggitivo, preso dal panico, si è aggrappato al poliziotto, spingendolo più volte sott’acqua. Vista la situazione di pericolo, sia per il collega che per l’arrestato, il secondo agente, con la massima rapidità, ha afferrato il braccio del ladro che a sua volta era finito quasi del tutto sott’acqua; permettendo cosi al collega di riprendere fiato e di uscire dalla grande cisterna interrata. Una volta trascinato all’esterno della profonda cisterna, l’individuo ha tentato nuovamente di guadagnarsi la fuga, spingendo e scalciando colui che l’aveva tratto in salvo, ma gli agenti sono riusciti a contenerlo ed arrestarlo.