Pusher a zonzo per la città, doppio arresto della polizia

(red.) L’impegno della Polizia di Stato in questo delicato momento di emergenza sanitaria non si esplica esclusivamente nel pattugliamento per la verifica del corretto recepimento dei provvedimenti, ma anche in una serie di attività di controllo del territorio, così come è avvenuto nei giorni scorsi in due distinti controlli, uno in xx settembre e l’altro in via Connicchio, a Brescia, che ha per protagonisti un 29enne cittadino marocchino e un 24enne cittadino ghanese.

Nel primo caso, l’arrestato ha tentato di eludere il controllo degli agenti, ma dopo una breve fuga durante la quale ha gettato a terra 20 grammi di hashish, è stato raggiunto e fermato da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia; l’uomo prima di essere bloccato si è scagliato con calci e pugni nei confronti degli agenti.

Anche nel secondo caso, avvenuto in via Connicchio, l’arrestato ha tentato di eludere il controllo delle volanti. Una volta fermato l’individuo è stato sottoposto a perquisizione personale visto che a suo carico prendevano precedenti in materia di stupefacenti. Gli agenti hanno trovato in una cucitura dei pantaloni un panetto di hashish che è stato sequestrato; il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.