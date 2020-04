Gavardo, armato di coltello rapina farmacia: arrestato

(red.) Nel tardo pomeriggio di giovedì 23 aprile un 43enne residente a Villanuova sul Clisi, in Valsabbia, nel bresciano, è finito nei guai dopo aver commesso una rapina all’interno di una farmacia nella confinante Gavardo. L’uomo indossava un giubbotto fosforescente – quindi di certo notabile – quando ha raggiunto la rivendita di medicinali Pasini. Sperava di compiere il colpo e poi ritornare nel proprio paese attraverso il ponte sul Chiese, ma così non è stato.

Dopo aver fatto irruzione nella farmacia e armato di coltello, si è fatto dare i 400 euro che erano nella cassa per poi darsi alla fuga. Ma nel frattempo i carabinieri della compagnia di Salò erano già stati avvisati dell’accaduto e subito dopo hanno notato il malvivente mentre cercava di cambiarsi i vestiti.

In seguito lo hanno anche sorpreso a entrare in un supermercato prendendo due bottiglie di vino e in direzione delle casse. Ma è stato fermato e arrestato. Nel rito per direttissima online è arrivata la convalida insieme ai domiciliari.