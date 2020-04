Tentano furto al supermercato, doppio arresto

(red.) L’impegno della Polizia di Stato in questo delicato momento di emergenza sanitaria non si esplica esclusivamente nel pattugliamento per la verifica del corretto recepimento dei provvedimenti, ma anche in una serie di attività di controllo del territorio, così come è avvenuto nella giornata di sabato in due distinti supermercati bresciani, situati uno in via Volta e l’altro in via Rodi, protagonisti un 29enne cittadino italiano ed un 50enne cittadino albanese.

Nel primo caso, l’arrestato ha tentato di uscire dal supermercato senza pagare alcuni prodotti, ma è stato notato dagli addetti alla sicurezza che l’hanno bloccato e hanno chiesto l’intervento della Volante. Immediatamente giunti sul posto, gli agenti hanno provveduto al fermo del cittadino disponendo la restituzione immediata dei prodotti.

Nel secondo caso, l’uomo ha cercato di occultare la merce all’interno dei pantaloni; è stato però notato dalla vigilanza privata dell’esercizio commerciale che ha subito chiamato il NUE per segnalare quanto stava accadendo: l’operatore della sala operativa della Questura ha immediatamente inviato due volanti, anche perché nel frattempo l’uomo era riuscito a divincolarsi dopo aver tentato di colpire con un coltello “a scatto” uno dei vigilanti. Gli agenti immediatamente intervenuti, riuscivano ad individuare e bloccare l’uomo nella vicina via Cipro.