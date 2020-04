Carpenedolo, ladri-vandali in azione alla sede alpini

(red.) Nella notte tra domenica 29 e ieri, lunedì 30 marzo, la sede del gruppo degli alpini di Carpenedolo, in via Giovanni Verga, nel bresciano, è finita nel mirino dei vandali. Ne dà notizia Bresciaoggi. I soliti noti hanno infranto un vetro e forzato una porta-finestra per poi introdursi all’interno. Hanno devastato bacheche, schedari e gettato a terra tutto ciò che si trovavano davanti.

Hanno anche forzato diverse scrivanie alla ricerca di denaro, ma non trovando nulla hanno arraffato liquori e prodotti alimentari che hanno consumato sul posto. Ieri mattina, lunedì, un alpino autorizzato dalle forze dell’ordine ha raggiunto la sede per verificare se tutto fosse a posto e invece si è trovato di fronte al delirio.

L’episodio è stato quindi denunciato ai carabinieri della stazione locale che indagano per risalire ai malviventi, sfruttando anche le immagini eventualmente riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti sul posto.