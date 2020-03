Desenzano, rapina tabaccheria. Bloccato e arrestato

(red.) Nel pomeriggio di martedì 17 marzo una tabaccheria presente in via Garibaldi a Desenzano del Garda, nel bresciano, è finita nel mirino di un rapinatore solitario. Il giovane bandito, un 24enne con il volto travisato, ha raggiunto il bancone nel negozio intimando alle commesse di consegnarli il denaro in cassa. Le due, impaurite, hanno dato al giovane il contenuto del registro, circa 150 euro, mentre il malvivente era fuggito.

Ma la pronta chiamata al 112 ha mosso sul posto i carabinieri. Decisivo è stato anche l’intervento di due passanti che hanno bloccato il rapinatore in fuga. La corsa è durata qualche centinaio di metri prima che il ladro finisse tra le braccia dei militari della compagnia di Desenzano.

Questi hanno analizzato le immagini riprese dalle telecamere del negozio e confrontate con il malvivente appurando chi fosse stato l’autore del reato. Il denaro depredato è stato consegnato al tabaccaio e il giovane è stato condotto in carcere a Brescia per rapina. Il giudice ha convalidato per lui l’arresto.