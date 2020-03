Monticelli, poetessa Elena Alberti Nulli rapinata e legata in casa

(red.) Nella serata di mercoledì 4 marzo la nota poetessa dialettale bresciana Elena Alberti Nulli è rimasta vittima di una rapina nella propria casa in via Santuario a Monticelli Brusati, in Franciacorta. Come la stessa 93enne ha avuto la forza di raccontare, pochi minuti prima delle 22 si trovava sul letto e stava guardando la televisione. A un certo punto sarebbe stata affiancata da un individuo con il volto coperto da un passamontagna e subito si è capito che quel malvivente conoscesse le abitudini della donna. Sapeva che con lei abita il nipote Paolo, in quel momento non presente in casa.

E quando lei ha avuto il coraggio di chiedergli chi fosse, ha risposto di abitare a Bergamo e di essere rimasto senza lavoro. Secondo la ricostruzione, il malvivente faceva parte di un gruppo di tre ladri che avevano forzato una finestra facendosi largo all’interno dell’abitazione. Subito dopo, al terzo piano di quella villetta, si sono fatti consegnare dall’anziana poetessa circa 300 euro in contanti, un orologio d’oro, una collana di perle e un anello per un valore totale di 3 mila euro.

Subito dopo la donna è stata legata mani e piedi mentre i ladri riuscivano a scappare facendo perdere le tracce. La 93enne, che è riuscita a liberarsi, ha poi raggiunto i vicini di casa chiamando i carabinieri per denunciare la rapina appena subita. Sul posto si sono mossi i militari della stazione di Passirano e quelli della compagnia di Gardone Valtrompia. Per risalire ai malviventi saranno analizzate le immagini riprese dalle telecamere in zona e anche le tracce raccolte dalla Scientifica.