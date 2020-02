Calcinato, cliente fa fuggire bandito armato al market

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 febbraio, è andato in scena un tentativo di rapina all’interno del supermercato Despar di via Statale a Ponte San Marco di Calcinato, nella bassa bresciana. Come dà notizia Bresciaoggi, tutto è accaduto intorno alle 19, quando il punto vendita si stava avviando verso l’orario di chiusura. Un individuo, pare un giovane, con il volto in parte coperto da una sciarpa, è entrato nel market e si è diretto subito verso una delle casse.

A quel punto ha estratto una pistola, probabilmente giocattolo, puntandola addosso alla cassiera e intimandole di farsi consegnare il denaro. Ma il malvivente è rimasto sorpreso dalla reazione di un cliente che lo ha attaccato a parole e indotto il bandito solitario a darsi alla fuga.

L’episodio ha portato alla denuncia verso i carabinieri della stazione locale che hanno raggiunto il supermercato e raccolto alcune testimonianze. Nuovi elementi potrebbero arrivare dall’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. La sensazione è che si tratti di un ladro improvvisato, forse alla ricerca di qualche soldo da usare per comprare sostanze stupefacenti.