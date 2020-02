Villanuova, ladri di notte alla Garda Serramenti. Via due furgoni

(red.) Nella notte tra domenica 23 e ieri, lunedì 24 febbraio, lo stabilimento della Garda Serramenti in via Carpen a Villanuova sul Clisi, in Valsabbia, nel bresciano, è finito nel mirino dei ladri. Secondo quanto si è potuto ricostruire finora e di cui dà notizia il Giornale di Brescia, un gruppo, forse formato da tre elementi, di cui un complice e basista, ha raggiunto il posto a bordo di un veicolo. Quindi due malviventi avrebbero messo fuori uso il sistema che regola l’apertura del cancello automatico e si sono introdotti senza problemi.

Anche perché sull’azienda non sono presenti telecamere di sorveglianza e nemmeno un sistema di allarme. Hanno quindi messo le mani su un furgone usato come fabbrica ambulante e anche su un altro van che hanno caricato di quanto trovato nell’azienda, compresa la macchinetta del caffé, per un totale di 30 mila euro di bottino. Subito dopo la banda, con il veicolo del complice e i due mezzi depredati, si è data alla fuga facendo perdere le tracce.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Gavardo che hanno acquisito le immagini riprese dai lettori di targhe presenti in zona. Già nelle settimane precedenti la stessa azienda era finita nel mirino quando un furgone parcheggiato nel cortile era stato rubato. La sensazione dei titolari è che gli autori di quel colpo e di questo più recente possano essere gli stessi.