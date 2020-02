Castel Mella, rubano bicicletta a un 15enne: tre arresti

(red.) L’altro giorno, giovedì 20 febbraio, la centrale operativa del 112 ha ricevuto una telefonata di richiesta di aiuto per una bicicletta che era stata appena rubata a un 15enne nel territorio di Castel Mella, nell’hinterland bresciano. Subito si sono mossi i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Brescia che hanno raggiunto la zona e poi i paesi confinanti notando a Roncadelle una vettura con una due ruote che sporgeva dal bagagliaio lasciato aperto.

Il veicolo è stato fermato dagli agenti e a bordo c’erano tre persone, tutte di circa 50 anni. Dalla perquisizione si è scoperto che la due ruote, del valore di 1.200 euro, era quella appena depredata. Il trio è stato quindi arrestato per furto aggravato in concorso. Tutti sono stati condotti ai domiciliari e nel processo per direttissima che si è celebrato ieri, venerdì, il giudice ha convalidato loro l’arresto e disposto l’obbligo di firma in caserma.