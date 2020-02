Breno, rubati computer da aula informatica al liceo Golgi

(red.) Era successo più volte in provincia di Brescia e l’ultimo episodio più recente è avvenuto in Valcamonica. Gli edifici scolastici continuano a restare nel mirino dei malviventi che possono fare razzia di merce di valore, soprattutto tra le dotazioni informatiche. Ed è proprio quello che si è verificato al liceo Golgi di Breno dove i banditi hanno rubato 25 tra i 30 computer presenti nell’aula di informatica. La sensazione è che i ladri fossero informati su tutto, a partire dal fatto che l’istituto superiore sarebbe rimasto chiuso da venerdì 14 febbraio e nel fine settimana per celebrare il patrono San Valentino.

In più, si sarebbero mossi sapendo dove si trovava l’aula, cosa avrebbero potuto prendere e anche tutte le misure di sicurezza. Il colpo sarebbe avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi quando i banditi sono entrati forzando una porta di ingresso laterale e poi raggiungendo i piani superiori. Prima hanno però anche oscurato le telecamere di sorveglianza per poi depredare 25 iMac che hanno caricato su un furgone a bordo del quale i malviventi sono poi fuggiti.

E la sensazione è che gli altri cinque computer siano rimasti intatti solo perché sul van non c’era altro spazio. A scoprire il misfatto ieri mattina, lunedì 17 febbraio, sono stati gli studenti e insegnanti alla ripresa delle attività nell’aula di informatica. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della compagnia che indagano, analizzando le immagini parzialmente oscurate delle telecamere e cercando di valutarne anche altre presenti nei dintorni.