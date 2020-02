Rovato, due rapinatori armati alle poste. Via con 1.600 euro

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 11 febbraio, pochi minuti prima dell’orario di chiusura, l’ufficio postale di via Spalenza a Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, è finito nel mirino di due rapinatori armati. E’ successo alle 19 quando i due malviventi, verificato che all’interno non c’erano clienti in quel momento, sono entrati raggiungendo subito gli sportelli. Hanno mostrato le armi ai dipendenti presenti in quel momento e hanno intimato al personale di farsi dare l’incasso disponibile, visto che la cassa temporizzata non era accessibile.

Così i due banditi si sono fatti consegnare 1.600 euro e poi sono fuggiti attraverso il parcheggio esterno che in quei minuti era vuoto e anche buio. Subito dopo il colpo, dall’ufficio postale è partita una chiamata ai carabinieri facendo giungere i militari della stazione locale e quelli della compagnia di Chiari che hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti.

E le indagini in corso per risalire ai malviventi sperano di contare sull’appoggio delle telecamere eventualmente presenti lungo la strada nei dintorni dell’ufficio e che potrebbero aver ripreso la coppia di rapinatori. In ogni caso e per fortuna tra gli addetti nessuno è rimasto ferito, ma si sono spaventati. Una settimana prima, di martedì, anche l’ufficio postale di Cazzago San Martino era finito nel mirino di due malviventi armati. E si vuole capire se siano gli stessi del colpo di ieri.