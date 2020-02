Rezzato, tentato furto in tabaccheria. Ladri fermati da un armadio

(red.) Nella notte tra mercoledì 5 e ieri, giovedì 6 febbraio, la tabaccheria Cristall in via Leonardo da Vinci a Rezzato, nell’hinterland bresciano, è finita nel mirino di un tentativo di furto. Infatti, per loro sfortuna i malviventi non sono riusciti a entrare all’interno del negozio e sono dovuti fuggire a mani vuote. E’ successo intorno alle 2 quando una banda di malviventi ha raggiunto la rivendita, ma invece di tentare l’ingresso dalla porta principale, ha optato per un locale contiguo e vuoto da tempo.

Quindi, i banditi sono entrati e hanno raggiunto una parete confinante che hanno colpito a mazzate, ricavando un buco. Peccato per loro che proprio all’altezza di quel pertugio ci fosse un armadio montato e pesante, impossibile da spostare e con materiali di cancelleria tra i vari ripiani.

Quindi, i ladri si sono dovuti accontentare di quei pezzi di poco valore prima di darsi alla fuga. Il tentativo di furto è stato scoperto ieri mattina, giovedì, dai titolari che hanno denunciato l’episodio ai carabinieri, la cui caserma è nelle vicinanze. Dal negozio non era partito alcun allarme proprio perché i malviventi non erano riusciti a entrare.