Rezzato, ladri di biciclette in azione. Via con quelle più costose

(red.) Nuovo colpo ai danni di un negozio di biciclette in provincia di Brescia e come erano già avvenuti in passato, con l’intento evidente di rivenderle sul mercato nero. L’ultima spaccata in ordine di tempo è avvenuta nella notte tra martedì 4 e ieri, mercoledì 5 febbraio, al negozio dei fratelli Zuanon in via Papa Giovanni XXIII a Rezzato.

Come emerge dalle immagini riprese dalle telecamere di cui è dotata l’attività, tre malviventi a volto scoperto (uno a fare da palo) hanno prima usato un flessibile per tagliare la serranda e farsi strada all’interno del negozio. La sensazione è che già sapessero quali prodotti arraffare, visto che si sono impossessati delle quattro biciclette più costose e per un valore di 14 mila euro.

Ma non solo, perché i malviventi hanno anche colpito una vetrata e rubato diversi accessori. Il colpo ha innescato il richiamo ai carabinieri della stazione locale, ma all’arrivo sul posto ormai dei banditi non c’era più traccia. Dalle telecamere è anche emerso che i tre erano fuggiti a piedi con le quattro biciclette e forse raggiungendo un veicolo che avevano parcheggiato nelle vicinanze con cui darsi alla fuga.