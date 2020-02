Montichiari, ladri in azione in una villa. Via computer e borsetta

(red.) Stanno vivendo in una condizione di apprensione e preoccupazione i numerosi residenti che abitano nella bassa bresciana, sempre più nel mirino dei malviventi che approfittano della scarsa visibilità dovuta alla nebbia per entrare in azione nelle abitazioni. Uno di questi episodi, di cui dà notizia Bresciaoggi, è avvenuto nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio in via Mantovana vecchia a Novagli di Montichiari.

Il colpo ha interessato una villetta nonostante all’interno ci fossero gli inquilini. Ma i ladri sono riusciti lo stesso a forzare una finestra e portando via un computer portatile e una borsa. All’interno c’era denaro, effetti personali, ma anche le chiavi di un supermercato dove la donna lavora a Montichiari.

I carabinieri ai quali è stato denunciato il colpo hanno poi individuato la borsetta con dentro ancora le chiavi, ma senza soldi, pari a circa un centinaio di euro. Un’escalation di furti che ha interessato anche la vicina Carpenedolo.