Ricercato preso durante un tentativo di furto

(red.) Lunedì pomeriggio, 3 febbraio, durante il servizio di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volante di Brescia è intervenuto per una segnalazione di tentativo di furto a opera di più soggetti. Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente notato all’interno dell’area tre persone intente ad asportare materiale con dei sacchi di plastica.

Gli individui, alla vista dei poliziotti, hanno abbandonato la refurtiva e hanno cercato di scavalcare la recinzione per darsi alla fuga; prontamente inseguiti, i soggetti hanno abbandonato anche una sacca contenente arnesi da scasso, ma uno di essi è stato raggiunto e bloccato. Identificato dagli agenti, è emerso che l’uomo era in possesso di diversi alias e risultava oggetto di un ordine di esecuzione per la carcerazione per espiare la pena di un anno e 11 mesi di reclusione. Alla luce di ciò, è stato portato presso la locale casa circondariale.