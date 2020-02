Foggia, in un capannone due auto rubate a Brescia e Desenzano

(red.) Erano state rubate a Brescia e Desenzano del Garda due auto di lusso che i carabinieri della compagnia di Cerignola, in provincia di Foggia, hanno trovato all’interno di un’area a servizio di uno stabile dismesso. Nei giorni precedenti a martedì 4 febbraio proprio i militari hanno arrestato in flagrante due persone che avevano portato i veicoli in quello spazio e con l’intento di smontarli per ricavare pezzi di ricambio da piazzare sul mercato nero.

I carabinieri stavano svolgendo un controllo tra le aree rurali e quelle periferiche arrivando fino a un capannone abbandonato a Borgo Mezzanone. All’interno c’erano due Range Rover Sport che erano state rubate poco prima a Brescia e Desenzano del Garda e, pensando che da lì sarebbero state spostate, si sono poi limitati a osservare. I due malviventi, un 38enne di Cerignola e un 31enne di Foggia, sono stati poi visti a raggiungere il luogo con una Jaguar e una Fiat Panda, di cui la prima rubata a Campobasso.

Dopo un sopralluogo, i due si sono allontanati a bordo della Panda, ma si sono poi visti inseguire dai carabinieri che li hanno bloccati anche nella corsa a piedi. I due, con precedenti, sono stati condotti in caserma, mentre le auto depredate sono state restituite ai proprietari. Per i due malviventi è scattato l’arresto, convalidato dal giudice con la detenzione in carcere per ricettazione di auto di lusso.