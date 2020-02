Montichiari, ladri svaligiano un appartamento in Sant’Antonio

(red.) La provincia di Brescia e in particolare la bassa continua a restare nel mirino dei malviventi che entrano in azione soprattutto nelle case. L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato sabato sera 1 febbraio, intorno alle 20, nella frazione di Sant’Antonio a Montichiari. L’appartamento in quei minuti era vuoto e così, come dà notizia Bresciaoggi, tre banditi ne hanno approfittato prendendo a spallate la porta d’ingresso finita a terra.

In quegli stessi istanti è scattato anche l’allarme, ma il trio è riuscito ad arraffare diversi gioielli per un valore di alcune centinaia di euro. Infine, hanno guadagnato l’uscita fuggendo a bordo di una Volkswagen Golf. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine che indagano, anche analizzando eventuali testimonianze dei vicini di casa.