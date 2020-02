Calcinato, blitz di notte al postamat. Ladri via con pochi euro

(red.) Avrebbe dovuto riaprire questa mattina, lunedì 3 febbraio, per una nuova settimana di lavoro. Invece, l’ufficio postale di via Solferino a Calcinato, nella bassa bresciana, al momento resta chiuso dopo un blitz commesso dai ladri nella notte di domenica 2. La banda di turno ha raggiunto la sede e piazzato un meccanismo esplosivo nel bocchettone del postamat che è saltato in aria. Ma i malviventi si sono dovuti accontentare di arraffare poche decine di euro.

In effetti e di solito i banditi ne approfittano quando gli sportelli di prelievo vengono caricati nel fine settimana, mentre generalmente al termine della domenica in cassa si registra meno denaro. E in questo caso i danni sono stati ampiamente maggiori rispetto al bottino, visto che la maschera del postamat è esplosa e si sono verificati dei danneggiamenti anche all’interno dell’ufficio postale.

Colpa, probabilmente, della forza d’urto innescata dalla deflagrazione che è stata avvertita anche dai residenti. L’ufficio è rimasto chiuso proprio per sistemare i danni, mentre l’episodio è stato denunciato ai carabinieri. Possibili elementi potrebbero arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere in zona.