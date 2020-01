Bassa Bs e Garda, continuano i colpi dei ladri in casa

(red.) Va avanti la spirale di furti nelle abitazioni tra la bassa bresciana e i paesi del basso lago di Garda, al confine con la provincia di Mantova. Gli ultimi episodi di questo genere, di cui dà notizia Bresciaoggi, sono avvenuti a Lonato, tanto da registrare cinque colpi nell’arco degli ultimi tre giorni precedenti a mercoledì 16 gennaio. Uno di questi è andato in scena lunedì pomeriggio in un condominio dove da un appartamento sono spariti alcuni monili d’oro.

La banda si è poi mossa in altre zone del paese arraffando qualche oggetto di valore e soldi in contanti. Nella confinante provincia mantovana, a Castiglione delle Stiviere, addirittura i ladri sono stati acrobati nel raggiungere i piani più alti. Un altro colpo è andato in scena a Calcinato dove i ladri hanno infranto a mazzate una finestra per farsi largo all’interno di una casa e portando via qualche oggetto.