Montichiari, furto all’oratorio Santa Giustina. Nei guai zio e nipote

(red.) Il furto, seppur dal bottino esiguo, commesso ai danni dell’oratorio Santa Giustina di Montichiari, nella bassa bresciana, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, aveva destato scalpore nella comunità. A distanza di giorni, i militari della stazione locale sono riusciti a identificare e arrestare gli autori di quel colpo. Si tratta di due parenti, zio 51enne e nipote 21enne, residenti a Calcinato.

Tra l’altro si tratta di due personaggi non nuovi nel campo dei piccoli crimini, visto che erano già stati arrestati dai carabinieri di Carpenedolo e Calcinato per diversi colpi ai danni di distributori automatici di ogni genere tra Montichiari e fino a Calvisano e Calcinato. Ma non solo, perché la stessa coppia aveva anche messo in scena due furti su una Fiat Panda e una Punto nel piazzale della multisala Oz a Brescia.

Nel colpo all’oratorio di Santa Giustina avevano usato degli arnesi per forzare la porta d’ingresso e arraffare bottiglie di liquori e 100 euro. Avevano anche tentato di colpire, ma senza successo, il vicino magazzino e dandosi poi alla fuga. Continuando imperterriti nella loro azione contro i distributori automatici. I due malviventi sono stati identificati e arrestati (misura convalidata) con la disposizione dell’obbligo di firma.