Brescia, beccato dopo un furto in casa: arrestato dalla Polizia

(red.) Lunedì sera 6 gennaio gli agenti della Polizia di Stato di Brescia sono stati impegnati in un intervento tra via Parenzo e via Palermo, nel quartiere cittadino di Chiesanuova, a causa di due malviventi che cercavano di scavalcare la recinzione di un’abitazione per mettere a segno un furto. Erano circa le 22 quando i due si sono messi in mostra, ma un residente della zona, sospettando la loro presenza, ha allertato il 112 chiedendo le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunte due Volanti dalla questura che si sono fatte dare alcune informazioni dal testimone per poi cercare i due ladri. Uno di questi, subito rintracciato, ha cercato di scappare ma è stato poi fermato in via Palermo. Perquisito, aveva addosso un borsello contenente orologi, collane, bracciali e banconote di valute estere che aveva appena rubato con il complice fuggito.

Il fermato, un 40enne albanese con precedenti, è stato arrestato e processato per direttissima con la convalida dell’arresto. In seguito è stato condotto in carcere, mentre la merce depredata è stata restituita ai proprietari.