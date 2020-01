Furto nella casa della modella bresciana Vittoria Ceretti

(red.) La top model bresciana 21enne Vittoria Ceretti è stata costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine dopo aver subito un furto nella propria abitazione in un palazzo di via Morigi, nella zona storica e rinomata di Milano. L’intera scena, con i ladri in azione, potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza attive, ma su questo fronte si indaga per risalire ai malviventi. L’area colpita è quella tra piazza Borromeo e piazza Mentana, mentre il furto è venuto alla luce venerdì scorso 3 gennaio quando la donna, appurati i fatti, ha chiesto l’intervento di una Volante della Polizia.

E a chiedere aiuto era proprio la top model contesa tra le maggiori case di griffe della moda nel mondo e finita più volte sulle copertine di Vogue. Come sarebbe stato ricostruito, i malviventi potrebbero essere entrati in quell’abitazione da un accesso secondario. Di certo, la sensazione è che i ladri non sapessero chi stavano derubando, se non quando si sono trovati di fronte a diversi abiti di alta moda che hanno arraffato, insieme ai gioielli.

Si parla in tutto di un furto da circa 80 mila euro, compresi alcuni contanti trovati all’interno. La Polizia scientifica che sta esaminando anche varie tracce ritiene che a colpire possano essere state bande di rom o georgiani di cui le gesta sono conosciute in tutta Europa.