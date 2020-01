Montichiari, via auto paziente nel parcheggio ospedale

(red.) Il parcheggio dell’ospedale di Montichiari, nella bassa bresciana, è finito di nuovo nel mirino dei malviventi. Negli ultimi giorni di dicembre, come dà notizia Bresciaoggi, alcuni individui sono entrati nell’area a servizio della struttura e hanno rubato una Lancia Y di una paziente che si è accorta del furto solo al momento di uscire dall’edificio. A quel punto ha presentato una denuncia ai carabinieri e sperando di tornare in possesso della propria vettura.

Non è una novità di questo genere sul posto, visto che nell’arco di tre mesi erano state rubate altre due auto, entrambe di due infermiere che lavorano in ospedale. Ma non è l’unico ammanco, visto che tra Montichiari e Calcinato è sparita anche una Bmw. Di certo un territorio martoriato da questo punto di vista.