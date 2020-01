Coppia di ladri frega sci da un’auto in sosta

(red.) Gli agenti della Volante del Carmine della Questura di Brescia hanno arrestato in flagranza di reato due giovani italiani, un maschio e una femmina: R.D., 37enne, e L.C., di 29 anni.

I due, dopo aver effettuato un furto a bordo di un’auto parcheggiata in Via Torino, si sono impossessati di un borsone contenente degli sci e vari indumenti utili a sciare. Immediatamente giunti sul posto, gli Agenti della Volante sono riusciti a intercettare le persone in fuga, bloccandole nella vicina via Fura.

Subito dopo, i poliziotti hanno accertato che erano i responsabili del furto aggravato avvenuto poco prima all’interno della macchina. Pertanto i due sono stati accompagnati in ufficio per gli accertamenti di rito, al termine dei quali sono stati tratti in arresto per furto aggravato. Nella giornata odierna è stato convalidato l’arresto in sede di giudizio per direttissima.