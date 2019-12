Lumezzane, sorpreso dai Cc a rubare pc da una scuola

(red.) In questi giorni di feste natalizie la scuola era chiusa e resterà tale fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, per poi riaprire regolarmente con le lezioni dal 7 gennaio. Per questo motivo il malvivente che la notte tra domenica 29 e ieri, lunedì 30 dicembre, ha colpito a Lumezzane, nel bresciano, sperava di farla franca. Il suo colpo poteva venire alla luce solo dopo diversi giorni e questo gli avrebbe garantito un margine di vantaggio. Ma ha fatto male i conti. Domenica notte il bandito aveva raggiunto la scuola elementare “Caduti per la patria” di via Matteotti, nella frazione di Piatucco, forzando una porta finestra.

Subito dopo si è introdotto rubando tre computer portatili e vari accessori cercando la fuga. Peccato per lui che proprio in quel momento lungo la via stesse transitando una pattuglia dei carabinieri impegnati nei consueti controlli. Il malvivente 35enne, residente a Lumezzane, era già noto per reati contro il patrimonio e la persona ed è stato bloccato nel suo atteggiamento sospetto.

Ha tentato di scappare, ma è stato inseguito e fermato, per poi essere portato in caserma dove ha trascorso la notte. Il bottino, invece, è stato restituito alla scuola. Ieri mattina, lunedì 30 dicembre, l’uomo è stato condotto in tribunale per il rito per direttissima con cui l’arresto è stato convalidato, ma poi rimesso in libertà con l’obbligo di firma.