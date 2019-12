Spunta un’ipotesi bresciana per il delitto di Grosseto

(red.) Potrebbe avere dei collegamenti con la provincia di Brescia il delitto e il tentato omicidio avvenuti nei giorni precedenti a venerdì 27 dicembre a Grosseto. Un 27enne dominicano e ricercato è stato bloccato a Ventimiglia dalla Polizia stradale, prima che potesse sconfinare verso la Francia. E’ lui il giovane accusato di aver ucciso un 40enne colombiano a colpi di pistola e ferito un senegalese 33enne. In base alla ricostruzione dei fatti al momento disponibili e conosciuti, le due vittime avrebbero raggiunto l’abitazione del 27enne che vive insieme alla compagna in via Pace, nel capoluogo toscano.

La sensazione è che quell’incontro servisse a un imponente spaccio di droga, visto che all’interno dell’auto del colombiano sono stati trovati 500 mila euro in contanti. Sembra che in quella casa ci sia stata una lite, spingendo poi il dominicano a inseguire i due lungo le scale. Ha quindi ferito il senegalese a una spalla e poi raggiunto il colombiano che cercava di scappare in auto, ma è stato raggiunto dai colpi di pistola alla testa.

Subito dopo il presunto assassino sarebbe partito a bordo di una Fiat 500 Abarth rubata in direzione di Genova e poi di Ventimiglia, ma è stato bloccato in autogrill con un altro uomo. E dall’analisi della Mercedes del colombiano ucciso è emerso che aveva appena viaggiato dal nord Italia, forse da Brescia.