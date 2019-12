Furto con destrezza, borseggiatore preso in città

(red.) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brescia hanno arrestato un giovane marocchino, residente a Gavardo, già noto alle forze dell’ordine, per furto con destrezza. Il ragazzo, in cerca di facile guadagno, dopo avere adocchiato la sua preda, un’anziana signora intenta a fare acquisti per il Natale, l’ha seguita all’interno di un negozio di via Martiri della Libertà e con abilità le ha sottratto il portafoglio dalla borsetta, allontanandosi successivamente indisturbato.

Lo scaltro borseggiatore non aveva però fatto i conti con un coraggioso cittadino che, accortosi del reato, ha pedinato a distanza il ladro monitorandone i movimenti che ha comunicato, passo a passo, alla centrale operativa dei Carabinieri di Brescia. Grazie all’inconsueto servizio di osservazione e controllo la pattuglia, i militari sono riusciti a rintracciare l’extracomunitario nei presso della locale stazione Ferroviaria intento a controllare il bottino. E’ stato, pertanto, arrestato mentre la refurtiva, integralmente recuperata, 350 euro in contanti, immediatamente restituita alla vittima. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.