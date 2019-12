Lonato, furto di computer portatili da una scuola di Esenta

(red.) Le scuole della provincia di Brescia e soprattutto il materiale didattico di valore che queste possono contenere restano ancora nel mirino dei ladri. L’ultimo colpo è andato in scena nella notte tra martedì 17 e ieri, mercoledì 18 dicembre, ai danni dell’elementare “Michelangelo Buonarroti” di Esenta di Lonato del Garda e legata all’istituto comprensivo “Ugo da Como”. Come era già successo lo scorso ottobre, i banditi sono entrati in azione e stavolta hanno portato via dodici dei tredici computer portatili presenti nell’aula di informatica.

Le attrezzature erano state donate da un’azienda di informatica e ora fa rumore il loro ammanco, privando soprattutto i piccoli studenti. L’edificio si trova in un’area lontana dal centro abitato e pare che i banditi abbiano raggiunto il retro tagliando la recinzione e poi forzando una finestra che porta all’aula dei computer. Quindi, hanno preso possesso dei portatili e lasciato sul posto quelli fissi, più complicati da rimuovere dalle loro postazioni.

Al momento del blitz è scattato l’allarme, ma nessuno ha sentito nulla e, visto che non è collegato con le forze dell’ordine, il colpo per ora è risultato impunito. La sensazione è che la banda intenda ricettare i computer, anche se il valore sarebbe ridotto a poche centinaia di euro. L’esito del furto è stato scoperto ieri mattina all’apertura della scuola e portando la direzione a denunciare l’episodio ai carabinieri. Nel frattempo si sta pensando di attivarsi con il Comune per potenziare l’illuminazione e l’antifurto, collegando l’allarme con la vigilanza, visto che non sono presenti telecamere di videosorveglianza.