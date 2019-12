Manerbio, ladri in azione in casa quattro volte in una sera

(red.) Il territorio della bassa bresciana continua a essere nel mirino dei ladri nelle abitazioni. Tanto che in una sola serata, come riporta il Giornale di Brescia, sono avvenuti quattro raid ai danni di altrettante case a Manerbio. La sensazione è che sia stata la stessa banda a entrare in azione in ogni singolo episodio, sfruttando il fatto che i proprietari erano usciti di casa. Le zone colpite sono state quelle di via Martiri della Libertà e via San Costanzo Martire e i blitz sono stati denunciati ai carabinieri.

In un caso, quando gli inquilini erano usciti per pochi minuti, i ladri hanno forzato una porta finestra portando via degli oggetti da collezione in oro. E subito dopo hanno colpito anche un’abitazione vicina. Stessa azione in una villetta di un’altra zona del paese e anche di una casa confinante da dove è stata rubata una bicicletta.