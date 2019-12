Mantova, bresciano armato cerca di rapinare una banca

(red.) Nella mattina di ieri, lunedì 16 dicembre, un bresciano di 51 anni ha tentato di mettere a segno una rapina ai danni della filiale di una banca a Mantova. E’ entrato in azione a volto scoperto e armato di cacciavite poco prima dell’orario di chiusura per la pausa pranzo. Presentandosi in quel modo davanti agli impiegati e all’unico cliente, ha detto di essere sieropositivo e ha intimato di farsi consegnare il denaro. Ma è stato sorpreso dalla reazione degli addetti che gli hanno scagliato addosso sedie e faldoni costringendolo a stare sulla difensiva.

Nel frattempo è stata allertata anche la Polizia che ha inviato sul posto una Volante. Il rapinatore, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di divincolarsi da chi lo bloccava e così facendo ha infranto una vetrata riportando alcune ferite. L’uomo, disarmato, è stato poi condotto al pronto soccorso per essere medicato e prima di essere arrestato. In ospedale sono finiti anche due dipendenti che avevano cercato di bloccare il malvivente bresciano.