Darfo, rapina armata in tabaccheria: due arrestati

(red.) Si è risolta con l’arresto di due giovani cittadini rumeni una rapina ai danni di una tabaccheria colpita nei giorni precedenti a lunedì 16 dicembre a Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano. Lo scorso sabato 14 in via Manifattura, nel paese camuno, nel tardo pomeriggio e quasi all’orario di chiusura del negozio era entrato un malvivente con il volto coperto da un cappuccio e una sciarpa. Dall’altra parte del bancone c’era la mamma della proprietaria che si è vista puntare una pistola e ha dovuto consegnare l’incasso di circa 100 euro.

Ma la stessa donna è anche riuscita mandare in fuga il bandito spruzzandogli addosso una bomboletta di spray al peperoncino. Subito dopo il colpo, la vittima ha chiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Breno. Analizzando le immagini riprese dalle telecamere presenti all’interno del negozio, ieri mattina, domenica, i militari del Nucleo con quelli della stazione di Darfo si sono mossi.

E hanno beccato due malviventi di 24 e 20 anni, entrambi arrestati. Il 24enne, in Italia da pochi giorni, era stato l’esecutore della rapina, mentre l’altro era alla guida dell’auto con la quale i due erano scappati. Perquisiti, a bordo della vettura è stata trovata una pistola scacciacani senza il tappo e nell’abitazione di uno di loro c’erano anche trenta cartucce.