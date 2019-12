Rezzato, ladri di notte alla scuola professionale “Vantini”

(red.) Nella notte tra giovedì 12 e ieri, venerdì 13 dicembre, l’istituto professionale “Rodolfo Vantini” di Rezzato, nell’hinterland bresciano, è stato teatro di un blitz che ha fatto sparire diverse attrezzature usate dagli studenti nel laboratorio di lavorazione del marmo. Secondo la ricostruzione della dinamica, i malviventi sarebbero entrati nell’edificio da una porta sul retro che hanno scassinato con un cacciavite. E una volta all’interno, sono riusciti a prendere tutto ciò che potevano, tra strumenti, attrezzi e persino martelli pneumatici.

Tutto materiale che viene usato dai ragazzi durante i corsi diurni, ma anche serali, proposti dalla scuola. Ieri mattina la direzione scolastica ha scoperto il misfatto, poi denunciato ai carabinieri della stazione locale. Ora si cercherà anche di capire nei dettagli cosa sia stato rubato, visto che nell’edificio sono presenti anche opere e sculture realizzate da studenti e artisti. C’è anche da capire per quale motivo il sistema di allarme collegato con la vigilanza non sia entrato in azione al momento del colpo.