Nuovo Flaminia, beccati a rubare in negozio: tre giovani nei guai

(red.) Lo scorso sabato pomeriggio 7 dicembre una Volante della questura di Brescia ha arrestato due giovani e denunciato un terzo a piede libero per aver commesso dei furti all’interno di un negozio del centro commerciale Nuovo Flaminia, in città. Il titolare del negozio di abbigliamento è rimasto insospettito dal comportamento dei tre alle prese tra scaffali e merce esposta. Così ha scoperto che i tre portavano diversi capi nei camerini per rimuovere i dispositivi anti-taccheggio e nascondere la merce sotto i propri vestiti prima di andare verso l’uscita.

Colti in flagrante, il direttore ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti giunti sul posto hanno perquisito il trio trovando loro addosso una giacca costosa, ma anche un coltello e uno scacciacani. Due di loro sono stati arrestati per furto in concorso e il giudice ha convalidato il provvedimento, mentre il terzo è stato denunciato. Uno dei fermati ha anche incassato il foglio di via e non potrà farsi vedere nel territorio comunale di Brescia.