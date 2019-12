Calcinato, ladri in azione di notte. Via 300 euro e gioielli

(red.) Il territorio della bassa bresciana continua a restare nel mirino dei ladri. Tanto che in una sola notte, quella tra lunedì 9 e ieri, martedì 10 dicembre, si sono verificati tre colpi, tra riusciti e tentati, a Calcinato. Quello andato a segno, come dà notizia Bresciaoggi, si è verificato ai danni di un’abitazione dove i malviventi hanno ribaltato le stanze portando via 300 euro e qualche gioiello.

In un’altra situazione, invece, i malviventi hanno cercato di colpire un’azienda che produce materie plastiche. Per farlo, si sono aperti uno spiraglio nella ringhiera intorno alla fabbrica e hanno raggiunto l’ingresso. Ma subito dopo è scattato l’allarme e i ladri sono dovuti fuggire. Il terzo colpo, anche questo non riuscito, ha riguardato un’azienda agricola di via Rovadino dove il proprietario ha allontanato i malviventi. Non è chiaro se gli autori dei tre blitz siano gli stessi.