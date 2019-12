Calvisano, assalto al bancomat: ladri via con 20 mila euro

(red.) Nella notte tra domenica 8 e ieri, lunedì 9 dicembre, si è verificato l’ennesimo assalto a un bancomat in provincia di Brescia. E’ successo alla filiale della Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano di Viadana di Calvisano, nella bassa, che tra l’altro era già stata colpita a vuoto nel luglio del 2017. Stavolta, invece, i malviventi sono andati a segno tanto da portare via un bottino di oltre 20 mila euro. La zona è quella di via Kennedy dove intorno all’una di notte i residenti sono stati svegliati da un boato.

Era quello dell’esplosione di una marmotta piazzata dai ladri nel bocchettone dello sportello di prelievo. Sembra che ad operare sia stata una banda formata da quattro persone, tutte con il volto coperto da un passamontagna. Una di loro è rimasta all’interno della vettura, un’Audi, per fuggire subito dopo il colpo, uno faceva da palo e pare fosse armato di pistola e altri due sono entrati in campo. Tanto da muovere anche una telecamera di videosorveglianza e quindi rendendo impossibile risalire ai malviventi attraverso le immagini.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri anche per accertare se sia la stessa banda che aveva fallito il colpo nel 2017. Di certo i ladri in questo caso sono riusciti a far perdere le tracce con un ampio bottino e lasciando in eredità una serie di danni al bancomat e anche agli interni dell’istituto di credito. Quello commesso domenica notte è il 50° colpo ai danni di uno sportello di prelievo dall’inizio del 2019 nel bresciano.