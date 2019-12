Rodengo, ladri di notte al deposito di pneumatici

(red.) Vittima di due volte di un blitz che di certo è stato organizzato. Il primo episodio, con un danno maggiore, era avvenuto nel 2011 alla sede precedente e il secondo pochi giorni prima rispetto a giovedì 5 dicembre. Il furto, di cui dà notizia Bresciaoggi, è andato in scena di notte ai danni del gommista DG Gomme di Rodengo Saiano, in Franciacorta, nel bresciano. Le telecamere di videosorveglianza poste a sicurezza del capannone hanno immortalato un furgone bianco a bordo del quale c’erano quattro soggetti che indossavano tute da lavoro e passamontagna sul volto.

Hanno accostato lungo la tangenziale e letteralmente rimosso un guardrail per poi infilarsi con il van in quello spazio e raggiungere la fabbrica. In qualche modo, mentre erano circa le 4,30, sono riusciti a entrare e hanno portato via un centinaio di pneumatici e attrezzi da lavoro per un valore di circa 25 mila euro. Al momento dell’assalto era scattato l’allarme, ma i malviventi sono stati lesti nel caricare il proprio furgone e darsi alla fuga. Prima che arrivassero i carabinieri e il titolare.

Sembra che i ladri sapessero esattamente cosa fare, visto che hanno usato delle torce per farsi strada e scegliere le gomme più costose, per poi salire sul mezzo aziendale dal quale hanno depredato gli attrezzi. Come detto, il deposito di pneumatici si era trasferito proprio dopo il primo furto avvenuto alla vecchia sede in via Provinciale. In quel caso erano stati rubati 2 mila tra pneumatici e cerchi e i malviventi erano entrati in azione dopo aver addormentato due cani da guardia e fuggendo a bordo di un tir sul quale avevano caricato la refurtiva.