Calcinato, tenta di rubare dai distributori automatici: denunciato

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 5 dicembre un uomo di 43 anni residente a Calcinato, nella bassa bresciana, è finito nei guai da parte dei carabinieri della stazione locale dopo aver tentato di rubare da alcuni distributori automatici in un’area di servizio. Era successo la notte tra il 29 e il 30 novembre scorsi quando l’uomo aveva raggiunto le pompe di benzina alla Keropetrol e si era infilato nella stanza a servizio della stazione.

Già noto da tempo alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, aveva spostato le telecamere di sorveglianza per non farsi vedere e cercato di forzare i distributori automatici. Ma non ci era riuscito, visto che le macchinette erano andate fuori uso e il 43enne era dovuto fuggire a mani vuote senza poter prendere nemmeno una moneta.

Sperava di averla fatta franca e invece il giorno successivo il gestore aveva denunciato l’episodio ai militari dopo aver notato segni di effrazione. I carabinieri hanno poi visionato altre immagini riprese dalle telecamere sulla zona e riconosciuto il pregiudicato. Per lui è scattata una denuncia per tentato furto aggravato.