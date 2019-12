Lonato, tre fermati per furto al Leone. Anche OrioCenter

(red.) Lunedì pomeriggio 2 dicembre i carabinieri bresciani del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Desenzano hanno fermato tre giovani romeni nel parcheggio del centro commerciale “Il Leone” di Lonato. I militari sono rimasti subito insospettiti dal fatto che nell’area di sosta ci fosse una Bmw serie 1 con targa romena. Era la stessa vettura segnalata per un furto commesso poco prima al centro commerciale “Orio Center” di Orio al Serio, in provincia di Bergamo.

Rimasti in attesa, i carabinieri hanno poi visto tre uomini salire a bordo del veicolo e raggiungere la statale, ma qui sono stati inseguiti e bloccati. Sono un 33enne e due 29enni senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio. Quindi si è proceduto a perquisire l’auto trovando all’interno 36 confezioni di prodotti elettronici Apple e Bose e vari accessori di cui i tre non hanno dato una giustificazione sulla provenienza.

Il trio è stato accompagnato alla caserma di Desenzano per l’identificazione e hanno incassato una denuncia per ricettazione in concorso. La merce, per un valore di 2.600 euro, è stata sequestrata e sarà restituita ai proprietari. Le indagini vanno avanti per capire a chi fossero diretti quei prodotti.