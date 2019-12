Lonato, banda del buco via a mani vuote dalle poste di Centenaro

(red.) Ci vorrà qualche ora in più all’ufficio postale di Centenaro di Lonato del Garda, nel bresciano, per riaprire regolarmente i battenti come ogni giorno. Infatti, nella notte tra lunedì 2 e ieri, martedì 3 dicembre, è stato teatro di un colpo da parte dei malviventi che però sono dovuti fuggire a mani vuote. Per accedere alla cassaforte, intorno alle 3,30, i malviventi hanno superato senza problemi un cancello per poi raggiungere il retro del palazzo dove si trova un appartamento disabitato. La banda è entrata da qui infrangendo una finestra per poi farsi strada all’interno.

Quindi, i malviventi hanno preso a mazzate un muro creando un ampio varco e accedendo all’ufficio confinante. Subito dopo hanno preso di mira la cassaforte che hanno aperto con una fiamma ossidrica, ma per loro è stata una delusione il fatto che il forziere fosse vuoto. Di conseguenza hanno raggiunto una porta sul retro e sono scappati. Il tentativo di rapina è stato approfondito ieri mattina, martedì, al momento di riaprire l’ufficio e dopo che la notte precedente, all’arrivo della vigilanza e dei militari, ormai dei banditi non c’era più traccia.

E così è dovuto chiudere con tanto di cartello di avviso agli utenti. Al posto degli impiegati sono stati chiamati gli operai per provvedere alla sistemazione dei danni. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Desenzano che ritengono come la banda potesse essere di dilettanti, nonostante le attrezzature a disposizione. Sarà difficile risalire alla banda visto che l’ufficio postale non è dotato di telecamere di sorveglianza.