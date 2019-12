Fiumicello, 67enne aggredita e rapinata da una banda di ragazzi

(red.) Nella prima serata di lunedì 2 dicembre una signora di 67 anni è rimasta vittima di una rapina violenta nel parco Guidi di via Panigada nel quartiere Fiumicello, a Brescia. La donna, intorno alle 19, era appena scesa a una fermata dell’autobus e stava camminando nell’area verde per tornare a casa. A un certo punto, come lei stessa ha raccontato nella denuncia presentata ieri, martedì, negli uffici della questura, è stata raggiunta alle spalle da quattro ragazzi che le hanno tirato la sciarpa stretta al collo e le hanno portato via la borsetta facendo cadere a terra la signora.

E’ stata proprio la figlia, che abita nei dintorni del luogo, a sentire le urla della madre e a raggiungerla per poi chiedere l’intervento dei soccorsi. Quindi, è stata accompagnata al pronto soccorso da dove è stata poi dimessa con alcuni giorni di prognosi. Nel frattempo, nelle ore successive una Volante della Squadra Mobile della questura di Brescia, ricevuta la denuncia, ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti sul posto e con le quali risalire alla banda di giovani malviventi e aggressori.

All’interno della borsa ci sono documenti, carte di pagamento, soldi contanti e le chiavi dell’abitazione. E’ un episodio che ha indotto i residenti del quartiere a chiedere più sicurezza, tra illuminazione e il passaggio più frequente di forze dell’ordine. Infatti, segnalano come da tempo ci siano soggetti che trascorrono interi pomeriggi bivaccando sulla zona. Tuttavia, dalle forze dell’ordine non si parla di alcun allarme nel quartiere.