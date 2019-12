Travagliato, assalto esplosivo al postamat. Ladri via con 1.000 euro

(red.) 24 ore dopo il colpo tentato a Calcinato, nella notte tra domenica 1 e ieri, lunedì 2 dicembre, in provincia di Brescia è avvenuto un altro assalto ai danni di un bancomat. E’ successo intorno alle 3 all’ufficio postale di via Breda a Travagliato quando una banda ha raggiunto lo sportello postamat e armata di una marmotta esplosiva. Ma i malviventi hanno dovuto fare i conti con il fatto che, essendo domenica notte, probabilmente le casse non erano così piene dopo essere state caricate venerdì.

E soprattutto anche per il fatto che, da nuove disposizioni, spesso gli istituti di credito e postali inseriscono la minima quantità di denaro contante per evitare proprio gli assalti. Il colpo di Travagliato è riuscito, nel senso che il bancomat è saltato e la deflagrazione ha provocato danni ai soffitti dell’ufficio e risvegliato la zona. Ma i ladri si sono dovuti accontentare di poco meno di 1.000 euro per poi darsi alla fuga.

L’ennesimo blitz contro un bancomat – 49 episodi dall’inizio del 2019 nel bresciano – è al vaglio dei carabinieri bresciani di Ospitaletto e della compagnia di Chiari che stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Non è escluso che a entrare in azione sia stata una delle bande dedicate a questi colpi e che puntano in tutto il nord Italia.