Ladri in casa, altri colpi nel fine settimana nella Bassa

(red.) Il territorio della bassa bresciana continua a essere nel mirino dei malviventi che sfruttano i fine settimana, quando i residenti non ci sono in casa, per entrare in azione e facendo razzia di ogni cosa. Dopo gli episodi della settimana precedente al 25 novembre, anche nel weekend tra venerdì 29 e domenica 1 dicembre si sono verificati altri casi, di cui dà notizia Bresciaoggi. Venerdì sera, per esempio, è stata presa di mira una casa in via Brescia a Borgosatollo dove una banda formata da tre malviventi ha portato via gioielli e preziosi.

Stessi colpi anche tra le villette in località Fusera. Nella lunga sequenza di episodi c’è spazio anche per Montirone dove sono andati in scena tre furti e a Bagnolo Mella. Qui i ladri hanno preso di mira una villa scavalcando verso l’interno con una scala e dopo aver oscurato le telecamere di sorveglianza. Hanno fatto scattare l’allarme, ma sono comunque riusciti nel loro intento di fuggire con del denaro tra le mani.