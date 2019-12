Calcinato, tentato furto al bancomat Bcc in piazza Moro

(red.) Nella notte tra sabato 30 novembre e ieri, domenica 1 dicembre, è andato in scena l’ennesimo assalto ai danni di un bancomat in provincia di Brescia. Come ne dà notizia Bresciaoggi, è successo alla filiale della Banca di Credito Cooperativo in piazza Aldo Moro a Calcinato. Intorno alle 3 le telecamere di sorveglianza dell’istituto hanno immortalato un suv a bordo del quale c’era quattro individui.

Questi avevano con loro anche dell’esplosivo per far saltare lo sportello di prelievo, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Infatti, con una mazza hanno cercato di infrangere la porta d’ingresso principale della banca, ma così facendo è scattato l’allarme. A quel punto i ladri, di cui due potevano essere armati da quanto emerso dalle immagini riprese dalle telecamere, hanno abbandonato il colpo e sono fuggiti.

Nel frattempo sul posto è giunto un mezzo della vigilanza notturna e dei carabinieri che hanno appurato il tentativo di effrazione. Il danno non è stato tale da impedire l’apertura della filiale che questa mattina, lunedì 2 dicembre, ha ripreso regolarmente il servizio.