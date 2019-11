Hashish e marijuana, arrestato ghanese in città

(red.) Venerdì 22 novembre la Polizia Locale di Brescia ha arrestato una persona per spaccio di stupefacenti e ha sequestrato 24 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana e 865 euro in contanti.

Poco prima delle 23 una pattuglia, nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria, è riuscita a rintracciare un uomo di origine ghanese che l’1 novembre, nel corso di un controllo in stazione ferroviaria, prima di darsi alla fuga aveva abbandonato uno zaino contenente più di un etto e mezzo di hashish e 88 grammi di marijuana.

Gli agenti, che da tempo stavano conducendo indagini per individuarlo, hanno visto il ghanese poco prima delle 23 di venerdì 22 novembre mentre si dirigeva, in sella a una bicicletta, verso Concesio. La pattuglia l’ha quindi fermato e perquisito. Addosso all’uomo sono stati trovati circa 25 grammi di infiorescenze di marijuana, 24 grammi di hashish, 865 euro e un bilancino di precisione.

Il ghanese, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato trattenuto al Comando su disposizione del Pubblico Ministero e giudicato per direttissima nella mattinata del giorno successivo.