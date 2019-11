Ruba cellulare in un bar, arrestato in corso Garibaldi

(red.) Ladruncolo arrestato dalla polizia a Brescia, nella zona di via Milano. L’attività degli agenti della Questura è iniziata quando è giunta una telefonata alla sala operativa, con la quale un uomo riferiva che un suo amico era stato vittima del furto di un cellulare. In particolare, il testimone, ha affermato che un ragazzo all’interno del locale – nella zona circostante a via Milano – aveva con estrema destrezza sottratto il cellulare dal tavolo e che si era rapidamente dato alla fuga.

Immediatamente sono giunte sul posto due Volanti e, mentre una pattuglia soccorreva il rapinato, che nel tentativo di seguire il malvivente era stato colpito con un pugno al volto , la seconda si è messa sulle tracce. L’individuo è stato bloccato poco dopo lungo corso Garibaldi. A.M., queste le iniziali del fermato, è stato processato per direttisima e l’arresto è stato convalidato.